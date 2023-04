Iransk milits dræbte fire pakistanske soldater

Mindst fire pakistanske regeringssoldater er blevet dræbt ved et angreb på en militærbase udført af en iransk milits.

- En gruppe terrorister, der opererer fra den iranske side, angreb en patrulje, som var på patrulje langs den pakistans-iranske grænse, siger hæren i en erklæring.

Det oplyser den pakistanske hær ifølge nyhedsbureauet dpa. Soldaterne deltog i en rutinemæssig patruljering af grænsen mod Iran i Baluchistan-provinsen, da oprørerne gik til angreb, oplyser hæren.

Ingen gruppe har indtil videre påtaget sig ansvaret for angrebet, som fandt sted lørdag i Jalgai i distriktet Kech, der ligger i den syvestlige del af Baluchistan-provinsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Iran og Pakistan deler en grænse på over 900 kilometer, og Baluchistan-provinsen oplever med jævne mellemrum angreb fra forskellige væbnede grupper - blandt andet fra islamister og separatister.

En del af disse grupper opererer på både den iranske og den pakistanske side af grænsen. Den pakistanske hær har kontakt med de iranske myndigheder.

Formålet er at få udviklet en mere "effektiv indsats mod terroristerne", så lignende anslag kan forhindres i fremtiden.

Etniske nationalistgrupper i området siger, at de kæmper for at få en større andel i provinsens ressourcer - blandt andet mineraler og dybtvandshavnen i Gwadar, som udvikles for kinesiske penge som led i Kinas investeringer i Pakistan.

Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - der også er kendt som "den nye silkevej" - er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa samt Mellemøsten og Afrika - via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

/ritzau/dpa