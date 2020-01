Iransk minister får nægtet visum i USA før FN-møde

Irans udenrigsminister, Mohammed Javad Zarif, ville tale til FN's Sikkerhedsråd. Men nu nægtes han indrejse.

USA afviser at give visum til Irans udenrigsminister, Mohammed Javad Zarif, før et møde i FN's Sikkerhedsråd.

Det oplyser en amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Embedsmanden udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Hans kommentarer falder på et tidspunkt, hvor forholdet mellem de to lande er højspændt, efter at topgeneralen Qassem Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb natten til fredag dansk tid.

Udenrigsminister Zarif ønskede ifølge mediet Foreign Policy at tage til New York for at give en tale til rådet, hvori han ville fordømme drabet på Qassem Soleimani.

/ritzau/