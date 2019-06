Iransk talsmand: Fra i morgen øger vi berigning af uran

EU har ikke været i stand til at gå imod USA's sanktioner. Derfor er international atomaftale under afvikling.

Når en deadline til europæerne nås torsdag, vil Iran optrappe sin berigning af uran.

Det siger en talsmand for Irans organisation for atomenergi.

Iran har krævet af Europa, at det bryder med de amerikanske sanktioner over for Iran og holder sig til den internationale atomaftale fra 2015.

Det synes EU ude af stand til at leve op til, selv om EU-Kommissionen gerne ville.

- Atomenergikommissionens deadline for at overskride produktionen af beriget uran fra de 300 kilo, der har været grænsen, vil udløbe i morgen, siger talsmanden, Behrouz Kamalvandi.

- Med udløbet af denne deadline, så vil farten på berigningen (af uran red.) blive speedet op, siger han ifølge Reuters.

Lederen af Irans nationale sikkerhedsråd sagde tirsdag, at Iran den 7. juli vil tage yderligere skridt til at afvikle atomaftalen med det internationale samfund.

EU har forsøgt at etablere en økonomisk mekanisme, som ville gøre det muligt fortsat at handle med Iran.

Men præsident Donald Trump har i USA med sin egen sanktionspolitik ladet forstå, at enhver europæisk virksomhed, der handler i Iran, ikke vil få adgang til det amerikanske marked.

Det er en beslutning, der ifølge kritikerne svinebinder europæerne til en politik, de er dybt uenige i.

Iran gav i sidste måned EU en frist til at vikle sig ud af USA's sanktionspolitik. Det har EU været ude af stand til, og torsdag øger Iran graden af berigelse for uran på dets atomanlæg i Natanz syd for Teheran.

Det vil øge Irans muligheder for at udvikle atomvåben. Det var det, som atomaftalen fra 2015 skulle forhindre.

Det kommer samtidig med, at Trump senest i et tweet har gentaget, at han er klar til at udrydde områder af Iran.

USA trak sig sidste år ud af atomaftalen med Iran. Siden er de militære spændinger ved Den Persiske Bugt vokset. Senest med Irans nedskydning i sidste uge af en ubemandet amerikanske drone.

/ritzau/