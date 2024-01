Iransk topgeneral sværger hævn over IS for bombeangreb

Den øverstkommanderende for Irans Islamiske Revolutionsgarde sagde fredag ved begravelsen af ofrene for to bombeangreb udført af Islamisk Stat, at de dræbte vil blive hævnet.

- Vi vil finde jer, hvor end I er, sagde den iranske general Hossein Salami, som henviste til Islamisk Stat.

Næsten 100 mennesker blev dræbt ved de to eksplosioner onsdag. Angrebet skete ved en mindehøjtidelighed i Kerman på fireårsdagen for den højtstående general Qassem Soleimanis død.

Flere hundrede deltog i ceremonien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Islamisk Stat tog torsdag skylden for angrebet i Iran. Den islamistiske bevægelse sagde, at to personer fra bevægelsen havde udløst selvmordsbælter i den store folkemængde, som var samlet for at mindes den højtstående generals død i Kernan i det sydøstlige Iran.

FN's Sikkerhedsråd har fordømt angrebet.

- Medlemmerne af Sikkerhedsrådet understreger nødvendigheden af at stille gerningsmænd, arrangører, finansmænd og sponsorer bag disse forkastelige terrorhandlinger til ansvar og stille dem for retten, hedder det i fordømmelsen.

Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb 3. januar 2020. Han voksede op i Kerman-regionen, hvor mindehøjtideligheden fandt sted.

Som ung flyttede Soleimani til provinshovedstaden af samme navn.

Tidligere har en højtstående iransk hærfører Esmail Qaani beskyldt USA og Israel for angrebet.

USA har siden angrebet i Iran onsdag haft en formodning om, at det kunne være Islamisk Stat, der stod bag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Droneangrebet på general Qassem Soleimani fandt sted den 3. januar 2020. Det skete nær lufthavnen i Bagdad, Iraks hovedstad.

Angrebet blev udført på ordre fra Donald Trump, som på daværende tidspunkt var USA's præsident.

Ifølge USA stod Soleimani bag mange angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten.

Han blev anset for at være en af de mest magtfulde mænd i Iran. I forbindelse med hans begravelse i 2020 gik millioner af iranere på gaden.

/ritzau/AFP