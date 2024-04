Iransk udenrigsminister nedtoner angreb - udført med legetøj

Iran undersøger fredagens angreb i byen Isfahan, men har indtil videre ikke indikationer på, at Israel stod bag.

Det siger Irans udenrigsminister, Hossein Amirabdollahian, i et interview med amerikanske NBC News natten til lørdag dansk tid.

Hans kommentar kommer, efter at der natten til fredag kom meldinger om et angreb i Iran.

Et israelsk modsvar har været ventet, siden Iran sidste weekend gennemførte et angreb på Israel med over 300 droner og missiler.

Størstedelen blev skudt ned, inden de nåede Israel, men angrebet har skabt frygt for en eskalering af situationen i Mellemøsten.

Ifølge Amirabdollahian blev fredagens angreb i Iran udført med en række droner, der blev opsendt indefra landet.

De fløj ifølge udenrigsministeren et par hundrede meter, før de blev skudt ned.

- Der er mere tale om legetøj, som vores børn leger med, end droner, siger Amirabdollahian til NBC News.

- Vi har ikke set beviser på, at der er en forbindelse mellem dette og Israel.

Iranske medier og myndighedsrepræsentanter har oplyst, at der fredag var en række eksplosioner som følge af, at en række droner var blevet skudt ned af luftværnet.

Angrebet er af Iran blevet beskrevet som værende udført af "infiltratorer" og ikke Israel.

Amirabdollahian tøver ikke med at advare om, at Iran vil reagere øjeblikkeligt og voldsomt, hvis Israel udfører et modangreb.

- Hvis det ikke sker, er vi færdige. Så er det afsluttet, siger han dog.

Fredagens angreb gik tilsyneladende ud over en iransk luftbase i den centrale del af landet. Det medførte kun begrænsede ødelæggelser.

Israel har ikke offentligt kommenteret angrebet.

Irans angreb mod Israel var en reaktion på et formodet israelsk luftangreb på det iranske konsulat i Damaskus 1. april. Syv mennesker døde - herunder to højtstående generaler.

/ritzau/Reuters