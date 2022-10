Iranske aktivister kalder til massedemonstrationer lørdag

Under slagordene "begyndelsen på enden" opfordrer aktivister iranere til at demonstrere i hobetal lørdag.

Iranske aktivister opfordrer til nye landsdækkende demonstrationer lørdag.

De seneste fem uger har der været demonstrationer over hele Iran. Demonstrationerne startede, efter at den 22-årige Mahsa Amini mistede livet i det iranske moralpolitis varetægt.

Fredag var der meldinger om færre demonstranter på gaderne, men hundredvis af mænd demonstrerede efter den ugentlige bøn i Zahedan, viser videoer, hvis ægthed er blevet verificeret af AFP.

Adgangen til internet og platforme som Instagram og WhatsApp er stærkt begrænset i landet. På trods af det har der på nettet været opfordringer fra aktivister til, at en stor mængde mennesker lørdag samles.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdagens demonstration kommer til at foregå under slagordene "begyndelsen på enden".

Aktivister har opfordret iranere til at møde op steder, hvor de iranske sikkerhedsstyrker ikke er til stede og råbe "død over diktatoren".

Mindst 108 personer har mistet livet i demonstrationerne over Mahsa Aminis død. Derudover har yderligere 93 mistet livet i separate sammenstød i Zahedan.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Iran Human Rights.

Unge kvinder har stået i forreste række ved demonstrationerne, hvor de har råbt slagord mod regeringen og taget deres hovedtørklæder af.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har kaldt det iranske styres svar på demonstrationerne for en "ubarmhjertigt brutal og hård kurs", der inkluder "et regulært angreb på mindreårige demonstranter".

Mindst 23 mindreårige har mistet livet i demonstrationerne.

Iran har også mødt international fordømmelse.

Fredag sagde USA's præsident, Joe Biden, at han er dybt rystet over Irans reaktion på demonstrationerne, som han støtter.

- Jeg vil have, at I skal vide, at vi står sammen med borgerne, de modige kvinder i Iran.

Som modsvar til opfordringerne om massedemonstrationerne lørdag har Det Islamiske Råd for Koordinering af Udvikling opfordret til en moddemonstration efter lørdagens aftenbøn.

Her opfordres demonstranter til at vise deres "revolutionære vrede mod tilskyndelse til oprør og oprørere".

/ritzau/AFP