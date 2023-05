To iranske grænsevagter og Talibankriger dræbt ved grænse

To iranske grænsevagter og en kriger fra Taliban er lørdag blevet dræbt under en skudveksling ved en grænsepost mellem Iran og Afghanistan.

Det skriver Reuters.

Det er ikke klart, hvad der udløste skudvekslingen, hvor flere personer blev såret.

Situationen har imidlertid været spændt i området på grund af stridigheder mellem de to lande om rettigheder til vand i grænseområdet.

- I Nimroz-provinsen har iranske grænsevagter i dag affyret skud mod Afghanistan, som bevarede ilden, hed det i en erklæring lørdag fra en talsmand for det afghanske indenrigsministerium, Abdul Nafi Takor.

Talsmanden tilføjer, at situationen er under kontrol. Han understreger, at Afghanistan ikke ønsker stridigheder med nabolandet.

Iran beskylder Taliban-regimet i Afghanistan for at bryde en aftale fra 1973 ved at hindre vand fra Helmand-regionen i Afghanistan i at løbe ind i Irans udtørrede østlige regioner.

Taliban afviser Irans beskyldninger.

Afghanistan og Iran har diplomatiske forbindelser. De iranske myndigheder anerkender ikke Taliban-regeringen i Kabul, og forholdet mellom de to lande er blevet forværret i den seneste tid.

Tidligere i denne måned advarede den iranske præsident, Ebrahim Raisi, Taliban mod at ignorere aftalen om vand.

Taliban afviste Raisi's advarsel, der blev opfattet som en trussel i Kabul. En tidligere Taliban-embedsmand hånede Raisi i en video, som gik viralt.

Taliban overtog magten i Afghanistan i august 2021.

