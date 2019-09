Irer skal lede EU's handelspolitik efter brexit

Den irske kommissær, Phil Hogan, er nomineret til at have ansvar for handel i tiden omkring brexit.

Irske Phil Hogan er nomineret til at stå i spidsen for EU's handelspolitik i den kommende EU-Kommission.

Den irske premierminister, Leo Varadkar, kalder det en "meget positiv udvikling for Irland", hvis landet får en kommissær på handelsområdet.

- Kommissær Hogan vil selvfølgelig arbejde for Europa som helhed, mens det bestemt er en fordel at have en irsk person i kontrol i den vigtige periode de næste fem år, siger han.

Varadkar peger særligt på den kommende handelsaftale, som EU skal forhandle med Storbritannien i forbindelse med brexit.

Irland bliver ofte omtalt som det EU-land, der er mest udsat i forhold til briternes beslutning om at forlade EU.

Da den kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, annoncerede sit hold af kommissærer omtalte hun Hogan som en "fremragende og retfærdig forhandler".

Phil Hogan er i dag landbrugskommissær, og i den rolle har han ifølge von der Leyen udført et "strålende" arbejde.

Inden Phil Hogan formelt kan overtage posten som handelskommissær, skal han godkendes af EU-Parlamentet.

/ritzau/Reuters