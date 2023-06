Irland overvejer at aflive 200.000 kvæg i klimaets navn

Irland overvejer at aflive omkring 200.000 kvæg i et forsøg på at nå sine klimamål og bekæmpe global opvarmning.

Det viser et internt notat fra det irske landbrugsministerium ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Regeringen har planer om at kompensere landmændene for, hvad der ifølge en talskvinde for landbrugsministeriet vil være en frivillig aftale.

Præsidenten for den irske forening for mælkeproducerende landmænd, Pat McCormack, understreger over for dpa også, at aftalen skal være frivillig.

Irlands svar på Miljøstyrelsen sagde for nylig, at landet ser ud til at være langt fra at nå sine klimamål i 2030.

Ét af målene er at mindske CO2-udledningen fra landbrugssektoren med mellem 4 og 20 procent.

Samlet har Irland et mål om at reducere sin CO2-udledning med 30 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 2005.

En talsperson for landbrugsministeriet sagde for nylig ifølge avisen Irish Mirror, at planen blot er en af flere, som regeringen overvejer.

Irlands landbrugssektor var i 2021 ansvarlig for 38 procent af landets CO2-udledninger, skriver avisen på baggrund af tal fra den irske miljøstyrelse.

Oksekød og mælkeprodukter udgør ifølge Irish Mirror omkring to tredjedele af den samlede produktion fra landets landbrugssektor. 90 procent af produkterne bliver eksporteret til udlandet.

I alt har landet med sin befolkning på omkring fem millioner mennesker en kvægbestand på 2,5 millioner, skriver avisen.

Ifølge Irish Mirror voksede antallet af malkekøer med 1,4 procent i 2022 til 1,6 millioner. I det seneste årti er bestanden samlet vokset med omkring 40 procent.

Imidlertid er antallet af slagtekvæg faldet med 17 procent i de seneste ti år til 913.000 i 2022, skriver avisen.

