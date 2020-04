Irlands centralbank forudser arbejdsløshed på 25 procent

Banken forventer, at arbejdsløsheden vil stige til 25 procent fra 4,8 procent i begyndelsen af coronakrisen.

Konsekvenserne af coronaviruspandemien for den irske økonomi kan være større end konsekvenserne af finanskrisen, der bragte landet på randen af bankerot for et årti siden.

Det oplyser Irlands centralbank natten til fredag.

Centralbanken vurderer, at Irlands bruttonationalprodukt (bnp) kan falde med 8,3 procent i 2020, hvis de nuværende restriktioner i landet varer i tre måneder.

Irland, hvis økonomi sidste år voksede med 5,5 procent, beordrede for en uge siden sine borgere til at blive hjemme indtil mindst 12. april. Det sker for at bremse spredningen af virussmitten.

Irland har gradvist indført restriktioner i landet siden midten af marts.

Centralbanken forventer, at arbejdsløsheden vil stige til 25 procent i andet kvartal af 2020 fra 4,8 procent i begyndelsen af pandemien. Ved udgangen af året kan arbejdsløsheden falde til 12,6 procent.

Det vurderer centralbankens cheføkonom, Mark Cassidy.

