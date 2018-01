Irsk premierminister udskriver folkeafsteming om abortforbud: Vi skal vise empati

Sidst i maj holder Irland en folkeafstemning om at fjerne det forfatningsmæssige forbud mod abort. Det er et opgør med et af de sidste elementer i den irske forfatning med rødder i den katolske kirke

”Vi kan ikke blive ved med at eksportere vore problemer.”

Den irske premierminister, Leo Varadkar, satte fingeren på det ømme punkt omkring det nuværende irske abortforbud, da han mandag aften annoncerede, at Irland sidst i maj skal holde en folkeafstemning om at afskaffe landets strikse forbud mod abort.

”Vi skal huske, at den mest triste og ensomme rejse bliver foretaget af tusindvis af irske kvinder, som rejser til andre lande for at afslutte deres graviditeter,” sagde Leo Varadkar på et pressemøde efter et mere end fire timer langt regeringsmøde.