Irsk sejr i kamp om toppost blandt eurolande

Den irske finansminister har overtalt ni andre eurolande til at gøre ham til formand for Eurogruppen.

Den irske finansminister Paschal Donohoe trak sig torsdag sejrrigt ud af kampen om at blive formand for Eurogruppen, der er uformelt forum for de lande, der har euroen som valuta.

Det beretter den nuværende formand, portugiseren Mário Centeno, på Twitter.

De 19 eurolande har torsdag holdt afstemning om, hvem der være formand for gruppen, der blandt andet spiller en rolle, når der skal koordineres økonomiske tiltag blandt Europas største økonomier.

Da mødet i Eurogruppen startede torsdag, var der tre kandidater. Ud over Donohoe, var det den spanske finansminister, Maria Calviño, og Luxembourgs Pierre Gramegna.

Eurogruppen finder sin formand ved at de 19 landes finansministre ved en hemmelig afstemning peger på deres favorit.

Efter første runde havde Gramegna fået færrest stemmer og trak sig.

Herefter stod valget mellem Maria Calviño fra Spaniens socialdemokratisk ledede regering og Paschal Donohoe fra Irlands regering, der er en koalitionsregering under et centrum-højre partis ledelse.

Efter at have fået topposten har Paschal Donohoe ifølge nyhedsbureauet Reuters erklæret det som et af sine mål at få en "konsensus-orienteret" genopretning af Europas økonomi ovenpå coronakrisen.

I første omgang har han overtalt mindst ti eurolande til at stemme på sig.

I juni skrev netmediet Politico, at valget sandsynligvis ville stå mellem Calviño og en af de to andre kandidater. Calviño ville ifølge Politico formentlig få støtte fra nogle af de store eurolande såsom Frankrig og Tyskland.

Modsat ville Donohoe og Gramegna ifølge Politico søge at samle nok mindre nordlige eurolande, der er mere forbeholdne overfor mere EU-kontrol over landenes økonomiske ageren, til at slå Calviño.

En formand for Eurogruppen sidder i 2,5 år.

/ritzau/