Islamisk Stat dræber flere med dobbelt bilbombeangreb i Aden

Fem personer er indtil videre meldt omkommet i bombeangreb i havneby i Yemen. IS har taget skylden.

Islamisk Stat (IS) hævder at stå bag et dobbelt bilbombeangreb i den yemenitiske havneby Aden, hvor vidner og hospitalskilder lørdag aften beretter om mange ofre og mindst fem dræbte.

Angrebet ser ud til at være rettet mod en militærlejr, som benyttes af antiterrorstyrker i Aden.

Ansatte på hospitalet Jumhouriya fortæller, at de har modtaget fem dræbte og et antal sårede efter angrebet. Der er også civile blandt ofrene.

Via IS-nyhedsbureauet Amaq har den ekstremistiske gruppe meddelt, at den står bag bilbomberne.

Der blev hørt to eksplosioner, og en grå røgsky rejste sig over kvarteret, der er kendt som Gold Mohr. Eksplosionen smadrede flere biler foran militærlejren.

Beboere i Gold Mohr sagde, at bomberne var rettet mod et kontor, som tilhører oprørerne. Men det er siden blevet afvist af oprørerne, som har sagt, at bygningen ikke blev angrebet.

Det er det første bilbombeangreb i området, siden skudvekslinger og kampe brød ud imellem oprørerne i syd og præsident Abd-Rabbu Mansour Hadis styrker for en måned siden. De to parter kæmper om at kontrollere Aden.

Yemen har været hærget af borgerkrig siden 2015.

/ritzau/Reuters