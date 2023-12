Islamisk Stat dræber syv soldater i angreb i Syrien

Syv soldater fra styrker, der støtter det syriske regime, er blevet dræbt i et angreb begået af Islamisk Stat (IS) fredag.

Det oplyser ngo'en Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Angrebsmændene var på motorcykler, da de åbnede ild mod en militærpost i udkanten af byen Boukamal ved grænsen til Irak.

Det siger ngo'ens direktør, Rami Abdel Rahman.

Mindst 385 medlemmer af styrkerne, der støtter regimet i Syrien, har mistet livet i angreb fra IS i år. Også 165 civile er døde i angreb fra IS ifølge ngo'en, der har et stort netværk af kilder i Syrien.

Rahman siger, at dem, der blev dræbt fredag, både er syrere og udlændinge.

Islamisk Stat fik magten i dele af Syrien og Irak i 2014 og måtte efterfølgende se dets selvudnævnte "kalifat" vakle efter flere offensiver mod det i begge lande.

Offensiverne blev iværksat med støtte fra en international koalition imod jihad.

/ritzau/AFP