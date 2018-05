Islamisk Stat formår stadig at dræbe

Dagens skudattentat i Belgien bekræfter, at Islamisk Stat stadig inspirerer til terror, selvom organisationens kapacitet er svækket efter kalifatets opløsning

Islamisk Stat trækker stadig sit blodspor gennem Europa. I dag var det to kvindelige politibetjente og en 22-årig forbipasserende mand, der mistede livet i den belgiske by Liège, da en mand angreb betjentene med kniv og skød dem med deres egne våben.

Gerningsmanden blev dræbt efter at have taget en rengøringsassistent som gidsel i en nærliggende skole. Både hun og skolens elever er i god behold, men endnu engang blev en banal hverdagsscene til en terrorscene. Som i supermarkedet i den lille sydfranske by Trèbes i marts, hvor slagteren og to kunder blev dræbt sammen med politibetjenten Arnaud Beltrame. Eller knivangrebet i Opera-kvarteret i Paris tidligere på måneden, hvor en 29-årig mand mistede livet.

Selvom Islamisk Stats kalifat i Irak og Syrien er blevet fjernet af landkortet, fortsætter enkeltpersoner med at sprede rædsel med forhåndenværende våben og viljen til at dræbe som eneste rudimentære, men effektivt dødbringende taktik.

Men disse angreb, som Islamisk Stat systematisk tager skylden for, er ikke desto mindre et tegn på, at organisationen er svækket, mener professor emeritus Rik Coolsaet, der forsker i terror ved Det Kongelige Egmont Institut for Internationale Studier i Bruxelles.

”Islamisk Stats operationelle kapacitet er klart blevet mindre efter kalifatets sammenbrud. Vi er gået fra organiserede angreb i Paris og Bruxelles til fjernstyrede angreb som drabet på præsten Jacques Hamel (i juli 2016, red.) og nu til enlige aktører. Og vi kan desværre forvente, at denne type angreb i Islamisk Stats navn vil fortsætte,” siger Rik Coolsaet

Han peger dog på, at Islamisk Stat vil miste sin tiltrækningskraft, efterhånden som organisationen ikke længere fremstår som uovervindelig.

”En terrororganisation skal kunne skabe det indtryk, at den er på historiens vinderside for at blive ved med at tiltrække nye terroraspiranter. Den eneste måde radikaliserede grupper med tilknytning til Islamisk Stat kan overleve på, er ved at rekruttere nye jihadister uden for de etablerede netværk. Og med sit fejlslagne statsprojekt vil IS ikke længere virke fascinerende,” siger den belgiske terrorforsker og fortsætter:

”Men det er desværre realistisk at antage, at vi i nogen tid vil opleve angreb, som begås i Islamisk Stats navn af alle mulige enkeltpersoner – fra hjemvendte jihadister, der vil hævne sig, over kriminelle, der vil retfærdiggøre sig, og personer, der søger 15 minutters berømmelse eller bare er psykisk ustabile.”

Gerningsmanden fra Liège, en belgisk statsborger, var kendt for sin kriminelle løbebane og havde afsonet en fængselsdom.

Radikaliseringen i fængslerne fortsætter med at bekymre efterretningsfolk over hele Europa. Og selvom terrorangrebene tilsyneladende bliver mindre dødbringende, bliver de også vanskeligere at afværge, advarer Rik Coolsaet.

”Det er afgørende, at politiet er i stand til at spotte tegn på forberedelse af terrorhandlinger, uden at bestemte befolkningsgrupper føler sig udspioneret, for det vil kun skade kontra-terrorismen og efterretningsarbejdet,” påpeger han.