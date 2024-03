Islamisk Stat hævder igen at stå bag angreb i Moskva-forstad

Islamisk Stat (IS) har på en kanal for IS-nyhedsbureauet Amaq på beskedtjenesten Telegram offentliggjort et billede af de fire personer, som de hævder står bag angrebet i en forstad til Moskva fredag aften.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

IS tog fredag aften dansk tid ansvaret for angrebet mod et spillested i Crocus City Hall, der har kostet mindst 115 personer livet.

I en meddelelse lyder det yderligere fra Islamisk Stat, at angrebet kommer som følge af "en krig, der raser mellem Islamisk Stat og lande, som kæmper mod islam".

Ifølge den russiske præsident, Vladimir Putin, forsøgte de formodede gerningsmænd at flygte til Ukraine efter angrebet. Ukraine nægtede fredag at have noget med angrebet at gøre.

USA har lørdag sagt, at det lader til, at Islamisk Stat står bag angrebet. Det skriver The New York Times.

