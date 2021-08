Islamisk Stat tager skyld for raketangreb mod Kabul-lufthavn

Islamisk Stat hævder mandag, at gruppen står bag et raketangreb mod Kabuls lufthavn, hvor de sidste faser af en kaotisk evakueringsaktion er i gang.

Det gør gruppen via beskedtjenesten Telegram.

- Ved Gud den almægtiges nåde har kalifatets soldater angrebet Kabuls internationale lufthavn med seks Katusha-raketter, skriver den militante gruppe gennem kanalen Nasher News.

I de tidlige timer mandag blev flere raketter med retning mod Kabuls internationale lufthavn skudt ned af et missilforsvar.

Det bekræftede Det Hvide Hus' talskvinde, Jen Psaki, mandag morgen,

Afghanske medier har beskrevet, at raketterne blev affyret fra et køretøj.

Det afghanske nyhedsbureau Pajhwok beskriver, at raketterne ramte forskellige dele af den afghanske hovedstad.

Indledende meldinger fra en amerikansk embedsmand, som har betinget sig anonymitet, lyder, at der ikke var amerikanske dødsofre eller tilskadekomne i angrebet.

I alt er omkring 114.400 mennesker blevet evakueret fra lufthavnen i Kabul i den aktion, der begyndte, en dag inden at Afghanistans hovedstad blev overtaget af Taliban. Det skete 15. august.

Amerikanske styrker har deadline for at være ude af Kabul tirsdag 31. august.

Torsdag ramte et dødeligt angreb udført af en selvmordsbomber nær lufthavnen. Her døde 13 amerikanske soldater, mens antallet af døde afghanere er uvist. Det vurderes dog at være højt.

Islamisk Stat Khorasan, som er en gren af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), tog efterfølgende skylden for angrebet.

USA's præsident, Joe Biden, har advaret om, at flere angreb kan være på vej.

Søndag udførte USA et droneangreb mod en bil mod en selvmordsbomber, som ifølge USA var på vej til et planlagt angreb i Kabul.

Ifølge avisen Washington Post oplyser en familie, at i alt ti civile blev dræbt under droneangrebet.

/ritzau/Reuters