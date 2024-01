Islamisk Stat tager skylden for dødeligt angreb i Iran

Islamisk Stat tager skylden for et angreb i Iran, der onsdag dræbte omkring 100 mennesker.

Det skriver den militante bevægelse på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionerne skete ved en mindehøjtidelighed på fireårsdagen for den højtstående general Qassem Soleimanis død.

Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb 3. januar 2020. Han voksede op i Kerman-regionen, hvor mindehøjtideligheden fandt sted.

Som ung flyttede Soleimani til provinshovedstaden af samme navn.

Tidligere har en højtstående iransk hærfører Esmail Qaani beskyldt USA og Israel for at stå bag eksplosionerne.

Det har USA afvist.

John Kirby, der er sikkerhedsrådgiver for Det Hvide Hus, har desuden sagt, at der ikke er nogen tegn på, at Israel har været involveret.

USA har siden angrebet i Iran haft en formodning om, at det kunne være Islamisk Stat, der stod bag.

- Det ligner et terrorangreb som den slags, vi har set Islamisk Stat udføre tidligere, har en højtstående amerikansk embedsmand blandt andet sagt til Reuters.

Droneangrebet på Qassem Soleimani fandt sted den 3. januar 2020. Det skete nær lufthavnen i Bagdad, Iraks hovedstad.

Angrebet blev udført på ordre fra Donald Trump, som på daværende tidspunkt var USA's præsident.

