Islamisk Stat vil angribe Israel i hidtil uset omfang

Talsmand for Islamisk Stat har annonceret større angreb på Israel, som er bevægelsens hovedmål.

Islamisk Stat siger i en erklæring mandag, at Israel i fremtiden vil være hovedmålet for bevægelsens angreb.

Den jihadistiske gruppe har lagt erklæringen fra talsmand Abu Hamza al-Quraishi ud som et audio-budskab på internettet.

Talsmanden siger, at IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi opfordrer gruppens krigere til at "indlede en ny fase", og han siger, at der vil blive rettet større angreb mod Israel.

- Kalifatets soldater, uanset hvor de er, retter stadig deres øjne mod Jerusalem, hedder det blandt andet i den 37 minutter lange erklæring.

- Og i de kommende dage vil I - om Gud vil - se, hvad der gør Jer skade, og hvad der får Jer til at glemme de rædsler, I har set, siger Abu Hamza al-Quraishi, som advarer om angreb af hidtil uset omfang.

/ritzau/AFP