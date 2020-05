Islamisk Stats storhed og fald

* I juni 2014 udråbte Islamisk Stat (IS) sit såkaldte kalifat i dele af Syrien og Irak efter kampe mod oprørsgrupper og den syriske hær.

* Da IS var på sit højeste, kontrollerede gruppen et område på 88.000 kvadratkilometer med omkring ti millioner indbyggere.

* Blandt andet fik IS kontrol over millionbyen Mosul i Irak og Raqqa i Syrien, som blev kaldt kalifatets "hovedstad".

* I september 2014 indledte en amerikanskledet koalition luftangreb mod IS i Syrien, og også Syriens og Iraks hære samt kurdiske og syrisk-arabiske grupper gik i krig mod IS.

* I juli 2017 blev Mosul erklæret befriet af myndighederne. Raqqa blev erklæret befriet i oktober samme år.

* 19. december 2018 erklærede USA's præsident, Donald Trump, at IS var besejret, og at de amerikanske soldater skulle hjem.

* I marts 2019 erklærede de syriske styrker en "100 procent territorial sejr" over IS.

Kilder: Reuters, AP og AFP.

/ritzau/