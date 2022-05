Islamister dræber mindst 50 i det nordøstlige Nigeria

Mindst 50 personer blev søndag dræbt af militante islamister i byen Rann i Nigerias nordøstlige stat Borno nær grænsen til Cameroun.

Det oplyser flere vidner mandag.

Området har siden 2009 været plaget af et oprør ledet af den militante islamistiske gruppe Boko Haram.

Ifølge FN har konflikten fordrevet millioner og kostet omkring 350.000 mennesker livet som følge af gentagne angreb og en tilhørende humanitær krise.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eksperter i konflikten siger, at to militante islamiske grupper hærger i området. Det er Boko Haram og Islamisk Stat i Vestafrika (Iswa).

Lokale beboere i Rann beskylder Boko Haram for at stå bag søndagens angreb.

- Vi sørger alle over drabet på vores uskyldige folk, der fandt sted, mens de arbejdede på deres landbrugsjord. Vi begravede 50 mennesker i dag i Rann. De var ved at rydde deres marker forud for regntiden, mens andre samlede brænde, siger en lokal landmand ved navn Harun Tom mandag om angrebet.

En anden landmand ved navn Agid Muhammad, der for nylig vendte hjem til Rann efter at have boet i en lejr for fordrevne personer, beskriver søndagens blodbad.

- Et stort antal Boko Haram-medlemmer kørende på motorcykler og bevæbnede med skydevåben og macheter omringede vores folk, der var ved at arbejde på deres landbrug. De tog dem som gidsler, før de dræbte dem en efter en, siger Agid Muhammed til en journalist fra Reuters.

- Vores folk blev bundet med reb og slagtet. Mens vi taler, er der stadig mange personer, der mangler at blive gjort rede for.

Nigerias militær har ikke besvaret henvendelser om en kommentar.

/ritzau/Reuters