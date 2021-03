Islamister har optrappet drab på kvinder i Afghanistan

Tre unge afghanske kvinder, der arbejdede for tv-station, blev sent tirsdag skudt og dræbt. IS tager skylden.

Islamisk Stat har onsdag taget skylden for drab på tre unge kvinder, der arbejdede for nye medier i det østlige Afghanistan. Angrebet på kvinderne, der arbejdede for en tv-station, skete tirsdag aften.

De tre kvinder, som var mellem 18 og 20 år, arbejdede for tv-stationen Enika i Jalalabad, rapporterer efterretningsgruppen SITE.

En fjerde kvinde blev alvorligt såret. De fire kvinder blev ramt af skud, da de var på vej hjem fra arbejde, siger afghanske embedsmænd.

Journalister, aktivister, dommere og dommere har været ofre for en ny voldsbølge i landet, hvilket har fået mange til at gå under jorden eller flygte fra landet.

Radikale islamistiske grupper som Taliban og Islamisk Stat har optrappet angrebene på blandt andet kvinder, der arbejder eller studerer, siden regeringen og Taliban sidste år indledte fredsforhandlinger.

Mange iagttagere mener, at Taliban kan blive opløst i flere grupper, som kan komme til at bekæmpe hinanden.

Den lokale gruppe fra Islamisk Stat i Jalalabad siger, at den sendte mænd ud for at dræbte kvinderne, som den kalder "journalister, der arbejder for medier, som er loyale over for den frafaldne afghanske regering".

I Jalalabad blev den kvindelige journalist Malalai Maiwand, som var i 20'erne, slået ihjel i december. Maiwand var fortaler for kvinders og børns rettigheder i landet. Hun havde talt åbent om, hvor svært det er at være journalist i Afghanistans ultrakonservative patriarkalske system.

Kort tid forinden blev en 33-årig kvinde skudt og stukket med en kniv i øjnene, fordi hun arbejdede.

USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, er i denne uge vendt tilbage til Kabul for at forsøge at puste nyt liv i fredsprocessen, inden USA senere i år trækker dets styrker ud af landet. Det er uklart, om præsident Joe Biden vil ændre tilbagetrækningen, som blev besluttet af hans forgænger.

/ritzau/Reuters