Island ærer landets første smeltede gletsjer med mindeplade

Søndag nedsættes en mindeplade til ære for den første gletsjer i Island, som klimaforandringerne fik tag på.

Søndag samles islændinge til en mindehøjtidelighed for den forsvundne gletsjer Okjökull, som også var kendt som "Ok", der smeltede i 2014.

Det sker, samtidig med at forskere advarer om, at omkring 400 andre gletsjere er i risiko for at lide samme skæbne.

Søndag eftermiddag vil der blive nedsat en mindeplade for at hædre og mindes gletsjeren, som var den første i landet, der måtte lade livet for klimaforandringerne.

Mindehøjtideligheden bliver afholdt i det vestlige Island, hvor gletsjeren tidligere tronede.

Mindepladen har titlen "Et brev til fremtiden". Her er påskrevet en tekst på både islandsk og engelsk.

- Ok er den første islandske gletsjer, der har mistet sin status som gletsjer. I løbet af de næste 200 år ventes alle vores gletsjere at følge samme skæbne, står der.

- Dette monument er en erkendelse af, at vi ved, hvad der sker, og at vi ved, hvad der skal gøres. Kun I (fremtidens befolkning, red.) vil vide, om vi gjorde det.

Til mindehøjtideligheden vil Islands premierminister, Katrin Jakobsdottir, miljøminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson og FN-kommissær for menneskerettigheder Mary Robinson deltage.

Derudover vil der være en række lokale forskere samt forskere fra Rice University fra Texas, som har taget initiativet til mindehøjtideligheden.

