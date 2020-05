Island hæver forsamlingsforbud til 50 personer

Ligesom mange andre europæiske lande åbner Island mandag en smule op for samfundet.

Island har fra og med mandag hævet sit forsamlingsforbud til 50 mennesker.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Tidligere lød grænsen for tilladte forsamlinger på 20 personer. I Danmark lyder et tilsvarende forbud fortsat på højst ti personer.

Island har indtil videre klaret sig relativt godt gennem coronavirusudbruddet.

Landet har kun registreret ti coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 2,7 dødsfald per 100.000 indbyggere. Der bor cirka 364.000 personer i Island.

Til sammenligning har Sverige, der er det klart hårdest ramte land i Norden, godt 26 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Det hævede forsamlingsforbud i Island er en del af en delvis genåbning, der er begyndt mandag. Også universiteter og særligt erhvervsskoler vil så småt tage hul på fysisk undervisning den kommende tid.

Rektor Jon Atli Benediktsson fra Islands Universitet siger til nyhedsbureauet AFP, at universitetet i hovedstaden Reykjavik samt seks andre campusser i landet langsomt vil begynde at genåbne.

Flere almene videregående uddannelser siger til AFP, at de ikke åbner for fysisk undervisning i det indeværende semester. Dermed slipper de for at skulle finde løsninger på, at de studerende skal holde afstand til hinanden.

I stedet fortsætter undervisningen online. Det samme gør alle eksamener.

Frisører og tandlæger er mandag blevet genåbnet i Island, mens fitnesscentre og barer blandt andet fortsat holdes lukket.

Island har bekræftet 1799 tilfælde af coronasmitte.

