Island indfører kønsneutrale efternavne

Fremover kan islændinge få kønsneutrale efternavne, efter at en ny lov er blevet stemt igennem i sidste uge.

Om ganske kort tid bliver det muligt for islændinge at få kønsneutrale efternavne, da en lang navnetradition i landet er ved at blive ændret.

Traditionen tro har landet brugt henholdsvis morens og farens navn sammen med endelser, der indikerer, hvorvidt en person er han- eller hunkøn.

Men en lov om køn, som blev vedtaget i sidste uge, åbner for en tredje vej, når det drejer sig om efternavne, skriver det svenske nyhedsbureau TT søndag.

I stedet for at bruge en endelse, der viser, om man er datter eller søn af nogen, så åbner loven for at bruge betegnelsen "bur", der betyder barn.

En person, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde og dermed ikke som nogens søn eller datter, kan vælge det nye alternativ, hvis vedkommende er registreret som hverken han- eller hunkøn.

Loven kan få stor betydning for transpersoner i Island. Den giver også borgere ret til at ændre deres officielle køn, så det stemmer overens med det køn, som de selv identificerer sig med.

Det kan de gøre uden at blive diagnosticeret eller have modtaget medicinsk behandling, skriver magasinet Iceland Reviews.

Også børn, der er under 18 år, kan ændre det køn, de er registreret som, hvis deres forældre har givet tilladelse til det.

- Loves formål er at respektere og styrke individers selvbestemmelse, da deres opfattelse af eget køn er grundlag for den officielle registrering af køn, skriver regeringen i en pressemeddelelse ifølge magasinet.

Loven blev stemt igennem med 45 stemmer for, ingen imod, mens tre var fraværende.

/ritzau/