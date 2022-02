Island vil stoppe hvalfangst fra 2024

Fra 2024 skal det være slut med hvalfangst i Island. Det meddeler landets fiskeriminister fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er ikke mange årsager til at tillade hvalfangst efter 2024, skriver ministeren, Svandis Svavarsdottir fra Venstrepartiet – De Grønne, i en kommentar i avisen Morgunbladid.

- Der er ikke mange beviser for, at der er nogen økonomisk fordel ved denne aktivitet, tilføjer hun.

Manglende efterspørgsel på hvalkød er en af årsagerne til, at Island stopper den ofte omstridte fangst.

De nuværende kvoter, der udløber i 2023, giver islandske fiskere lov til at fange op til 209 finhvaler og 217 vågehvaler.

Men i de seneste tre år er der kun blevet fanget én hval. Det var en vågehval i 2021.

Island, Norge og Japan er de eneste lande, der stadig tillader kommerciel hvalfangst, skriver AFP.

Siden Japan i 2019 genoptog jagten på hvaler for deres kød, er efterspørgslen på islandsk hvalkød faldet markant.

Året inden fangede islandske hvaljægere 146 finhvaler og seks vågehvaler.

Desuden er jagten blevet for dyr for de få islandske fiskere, der havde licens til hvalfangst. Ved kysten er der indført fiskerifri zoner, så nu skal de sejle langt ud på havet for at få deres fangst med hjem.

/ritzau/AFP