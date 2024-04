Islands statsminister vil være præsident

Islands statsminister, Katrin Jakobsdottir, vil træde tilbage for at kunne forberede sig på at blive valgt som landets næste præsident.

Det oplyser hun fredag til den islandske radio- og tv-station RUV, skriver Reuters.

Der skal være præsidentvalg 1. juni.

Hendes meddelelse kommer ikke som en overraskelse, men den kan give den siddende koalitionsregering problemer ifølge mediet Iceland Review.

Det er uvist, hvem som afløser hende som statsminister.

Katrin Jakobsdottir tilhører partiet Den Grønne Venstrebevægelse. Hun har været statsminister siden 2017.

- Det er klart, at dette aldrig er sket før i islandsk politik, siger professor i politisk videnskab Olafur P. Hardarson.

Han mener, at en statsministers ambitioner om at blive valgt til præsident kan skabe en række problemer for den islandske koalitionsregering.

- Især i et koalitionspartnerskab, der har været så skrøbelig, som det nuværende har været de sidste to eller tre år, siger han.

Omvendt mener han ikke, at Jakobsdottir vil stille op som præsidentkandidat, medmindre hun føler sig sikker på, at der findes en fredelig måde at lade regeringen fortsætte på.

Ud over Jakobsdottirs eget parti består Islands regering af midterpartiet Fremskridtspartiet og det konservative Selvstændighedspartiet.

/ritzau/