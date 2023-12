Islandsk politi om vulkanudbrud: Hold jer væk fra Reykjanes

Víðir Reynisson, Islands politikommissær for beskyttelse af offentligheden, opfordrer folk til at holde sig væk fra halvøen Reykjanes, hvor en vulkan mandag aften gik i udbrud.

- Det er ikke et turistudbrud, vi har med at gøre, siger han til RÚV.

Han siger desuden, at man endnu ikke ved meget om floden af lava.

- Vi kender ikke dens præcise lokation. Den lader til at flyde i alle retninger fra sprækken, som lader til at være ret stor. Sprøjtene af lava er ret høje, så det lader til at være et kraftigt udbrud i begyndelsen, siger Reynisson.

/ritzau/