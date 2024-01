Islandsk vulkan nord for Grindavik går i udbrud

En vulkan nord for den islandske by Grindavik er gået i udbrud kort før klokken 8 lokal tid - klokken 9 dansk tid.

Det skriver det islandske medie RUV.

En række små, intense jordskælv fandt sted omkring klokken 3 natten til søndag. Ifølge mediet har fjeldet Thorbjörn flyttet sig 20 centimeter i forbindelse med udbruddet.

Ifølge RUV vokser den sprække, hvor udbruddet sker fra, hurtigt. Den islandske kystvagt er ved at undersøge udbruddet fra en helikopter. Det ventes dog ikke, at der er overblik over det før senere på formiddagen.

Ifølge Benedikt Ófeigsson, der er naturfareekspert ved det islandske meteorologiske kontor, bliver revnen "temmelig lang".

På livebilleder fra vulkanen kan man se en lang stribe med lava, hvorfra en stor røgsøjle stiger lige op i luften.

- Revnen bliver længere, end jeg forventede, siger han til RUV.

Grindaviks omkring 4000 indbyggere blev evakueret lørdag aften.

Også i november blev byen evakueret. Her var det ligeledes gentagne jordskælv og risikoen for et forestående vulkanudbrud, som udløste advarslen til indbyggerne.

I december kom det ventede vulkanudbrud så. Og det blev det kraftigste i flere år, skriver TT.

Lavaen nåede dog aldrig til Grindavík og den 23. december fik de indbyggere, som ikke havde fået deres hjem ødelagt af jordskælvet, lov til at vende hjem.

Vulkanudbruddet i december begyndte på Reykjanes-halvøen, som har haft flere vulkanudbrud de seneste år i ikkebefolkede områder.

Grindavík ligger oven på et sprækkesystem kaldet Reykjanes-Svartsengi med vulkansk aktivitet under jorden.

Der er op mod 33 aktive vulkansystemer i Island. Det er det højeste antal i Europa.

Landets mest aktive vulkan er Hekla, der ligger cirka 150 kilometer øst for Reykjavik. Siden 1970 har den været i udbrud omtrent hvert tiende år.

Vulkanen under gletsjeren Eyjafjallajökull gik i udbrud i 2010, hvor store udslip af vulkansk aske skabte problemer for den internationale flytrafik.

/ritzau/