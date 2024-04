Israel åbner grænseovergangen Erez for nødhjælp til Gaza

Grænseovergangen Erez, som ligger mellem Israel og Gazastriben, bliver midlertidigt åbnet, for at mere nødhjælp kan komme ind i det krigsramte palæstinensiske område.

Det oplyser Israels regering kort efter midnat natten til fredag ifølge nyhedsbureauet AFP og israelske medier.

Den israelske avis Hareetz refererer til en pressemeddelelse fra regeringen, hvor den skriver, at "den øgede assistance vil forhindre en humanitær krise og er afgørende for at sikre, at kampene kan fortsætte og krigens mål kan nås".

- Set i dette lys vil Israel tillade midlertidig fragt af nødhjælp ved Ashdod (havn i Israel, red.) og grænseovergangen Erez og øge jordansk nødhjælp ved Kerem Shalom (kibbutz i det sydvestlige Israel, red.) skriver regeringen.

Det fremgår umiddelbart ikke, hvor længe grænseovergangen bliver åbnet.

Meddelelsen kommer, bare få timer efter at USA's præsident, Joe Biden, advarede den israelske regering om at fortsætte sin operation i samme rille i Gazastriben, efter at syv nødhjælpsarbejdere mistede livet i et israelsk luftangreb.

Israel må ændre politik, lød det fra Biden. Og hvis ikke Israel ændrer politik, så gør USA, som historisk set har været Israels tætteste allierede, det.

Biden har krævet en "øjeblikkelig våbenhvile" efter det "uacceptable" angreb på nødhjælpsarbejderne fra World Central Kitchen, en ngo som leverer måltider i katastroferamte områder i verden.

Flere end 33.000 mennesker har mistet livet i Gazastriben, siden Israel påbegyndte dets luftangreb og invasion af det palæstinensiske område.

Det skete i kølvandet på den væbnede islamistiske bevægelse Hamas' angreb på Israel, hvor omkring 1200 personer mistede livet.

/ritzau/