Israel åbner for visumfri rejser for amerikanere

Fredag åbner Israel en rejsekorridor for amerikanere, der gør, at rejsende ikke længere behøver at søge om et visum for at rejse til landet.

Dermed er det altså fremover nok at fremvise sit amerikanske pas, når man krydser grænsen til Israel.

Det sker, efter at USA's ambassadør i landet, Tom Nides, har underskrevet en aftale med Israels præsident, Isaac Herzog.

Aftalen er en del af en større aftale om visumfri rejser.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dette vil tillade enhver amerikansk statsborger at komme ind i Israel, og når Israel bliver en del af ordningen, vil også israelske statsborgere kunne rejse til USA uden visum, står der i aftalen.

- Det er en vigtig milepæl, som bringer os tættere på at være i overensstemmelse med den amerikanske regerings visumfri ordning.

Aftalen gælder også palæstinensere med dobbelt statsborgerskab - selv hvis de bor i Gaza eller på Vestbredden. Normalt gælder det for palæstinensere bosat i de områder, at de skal have en særlig rejsetilladelse.

I alt 40 lande har en aftale med USA, der gør, at deres borgere kan rejse visumfrit til USA i en kortere periode. Danmark er et af dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israel har i årevis forsøgt at blive en del af den ordning.

En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium Matthew Miller siger, at implementeringen af aftalen vil blive overvåget af USA. USA vil desuden inden 30. september beslutte, om Israel skal med i aftalen om visumfri rejser til USA.

Aftalen mellem Israel og USA kom i stand, mens Isaac Herzog er på en rejse til USA, hvor han blandt andet har talt til Kongressen i forbindelse med 75 års-jubilæet for oprettelsen af den israelske stat.

/ritzau/AFP