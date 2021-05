Israel advarer om mulige raketangreb mod nyt område

Mens sirener i den nordlige del af Israel advarer om raketangreb, fortsætter Israel sine luftangreb mod Gaza.

I det nordlige Israel kunne der omkring midnat mellem onsdag og torsdag høres sirener, som advarede befolkningen om risiko for raketangreb fra Gaza.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De omkring 1500 raketter, der ifølge den israelske hær er affyret fra Gaza under de seneste dages konflikt mellem det palæstinensiske selvstyre og Israel, har alle været rettet mod den sydlige del af Israel, oplyser hæren.

Affyringen af omkring 350 raketter er mislykkes, mens hundredvis af andre er blevet skudt ned af Israels luftforsvar.

Ifølge en journalist fra AFP fortsætter Israel natten til torsdag luftangreb mod mål i Gaza.

I Gaza er mindst 67 personer blevet dræbt i løbet af de seneste dage, mens israelske myndigheder har meldt om syv dræbte i Israel.

Det internationale samfund har opfordret parterne til at nedtrappe stridighederne, der ifølge nyhedsbureauet Reuters begynder at minde om en krig i 2014 mellem parterne.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, sender USA's særlige Mellemøsten-udsending til området i et forsøg på at dæmpe spændingerne.

Udsendingen, Hady Amr, rejser fra USA onsdag amerikansk tid. Han skal mødes med både israelske og palæstinensiske ledere.

Præsident Joe Biden forventer, at konflikten snart vil blive afsluttet.

- Min forventning og mit håb er, at den ophører snart frem for senere, men Israel har ret til at forsvare sig, sagde Biden tidligere onsdag. Forinden havde han talt med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Biden kom ikke med en forklaring på, hvad der ligger bag den optimistiske udtalelse.

Netanyahus kontor oplyste, at premierministeren havde informeret Biden om, at Israel vil fortsætte med at angribe "Hamas og andre terroristgrupper, der er aktive på Gazastriben".

En palæstinensisk kilde oplyser til Reuters, at der ikke er sket fremskridt i forsøg fra Egypten, Qatar og FN på at få parterne til at indgå en våbenhvile.

/ritzau/