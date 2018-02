Israel advarer Syrien og Iran efter angreb

Netanyahu: Det har været og det vil fortsat være vor politik at slå igen, når vi bliver angrebet.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, advarede søndag om, at hans land har rettet "alvorlige slag" mod både iranske og syriske styrker, og han advarer om, at de vil blive fulgt op.

De hårde ord fra den israelske leder blev fremsat under et regeringsmøde i Jerusalem, efter at Israel havde gennemført en bølge af luftangreb mod mål i Syrien.

Angrebene skete, efter at Israels luftvåben havde nedskudt en iransk drone, som var sendt und over Israels grænse. Da israelske fly derefter angreb det kontrolcenter i Syrien, hvorfra dronen var afsendt, blev et israelsk F-16-fly ramt, og det styrtede ned, da det vendte tilbage til Israel.