Israel afslører mulige terrorplaner mod ambassade i Sverige

Den palæstinensiske bevægelse Hamas har planlagt terrorangreb mod den israelske ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Det oplyser de israelske efterretningstjenester Mossad og Shin Bet, skriver den israelske avis Haaretz.

Ambassaden skal have været ét af flere jødiske og israelske mål både i og uden for Israel, som Hamas ville ramme.

Det er uklart, om sagen har direkte forbindelse til en sag om terrorplanlægning, som i december fik dansk politi til at gennemføre en større aktion, hvor syv personer blev anholdt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden har politiet fortalt, at sagen har "tråde til Hamas". Den oplysning kom frem under et retsmøde fredag.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skrev dog allerede 14. december på det sociale medie X, at dansk politi havde anholdt "syv terrorister" med forbindelse til Hamas.

- Efter en fremskyndet og omfattende efterretningsundersøgelse har danske sikkerheds- og politimyndigheder anholdt syv terrorister, der handlede på vegne af terrororganisationen Hamas, skrev han.

Netanyahu skrev videre, at målet for de formodede "terrorister" var at "dræbe uskyldige civile på europæisk jord".

Ifølge Mossad og Shin Bet har Hamas haft aktiviteter flere steder i Europa. Bevægelsen har anskaffet sig droner og kontrolleret gadebander - herunder Loyal To Familia, skriver Haaretz.

Nu afdøde Khalil Harraz, der var næstkommanderende i Hamas' militære gren, har angiveligt ledet aktiviteterne i Europa. Harraz blev dræbt i november 2023 i et angreb i det sydlige Libanon.

Ifølge de israelske efterretningstjenester blev Loyal To Familia, der har været forbudt i Danmark siden 2021, brugt af den næstkommanderende i Hamas i forbindelsen med Hamas' aktiviteter på europæisk jord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dansk politi har da også tidligere oplyst, at terrorsagen i Danmark har forbindelse til netop Loyal To Familia.

Grundlovsforhøret i den danske sag blev holdt for dobbeltlukkede døre, og den præcise sigtelse kendes derfor ikke.

Oplysningerne om de formodede Hamas-relaterede aktiviteter i Europa er kommet på et tidspunkt, hvor Israel forsøger at nedkæmpe Hamas i Gaza.

Hamas angreb både civile og soldater i det sydlige Israel 7. oktober 2023, hvor i alt 1200 mennesker mistede livet.

Som modsvar indledte Israels sin krig i Gaza. Her skal mindst 23.000 mennesker ifølge de lokale sundhedsmyndigheder være blevet dræbt.

/ritzau/