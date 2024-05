Israel afviser anklager om folkedrab ved FN-domstol

Advokaten Gilad Noam forsvarede fredag Israel mod anklager om folkedrab i Gazastriben ved Den Internationale Domstol, ICJ, i Haag. Anklagerne er fremsat af Sydafrika.- Der foregår en tragisk krig i Gaza, men der er ikke noget folkedrab, sagde Gilad Noam i retten.- For fjerde gang har Sydafrika i retten præsenteret et billede, som er fuldstændigt løsrevet fra de faktiske omstændigheder, sagde Noam, som beskylder Sydafrika for at udvande eller håne begrebet folkedrab.Sydafrika har anmodet FN om at indføre sanktioner mod Israel på grund af en pågående offensiv mod Rafah i det sydlige Gaza, hvor over en million palæstinensere siges at have søgt tilflugt for krigen.Noam siger, at Israel "arbejder ihærdigt" på at beskytte civile i Gaza, og han anfører, at der ikke er nogen omfattende offensiv i gang i Rafah, rapporterer Times of Israel.Samtidig anklager Noam det terrorstemplede Hamas, hvis angreb mod Israel i oktober ligger til grund for krigen i Gaza, for at anvende civile som "menneskelige skjolde" i konflikten.Torsdag sagde Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, at en indsats i Rafah er i gang og udvides med flere styrker.USA's regering forsvarer den israelske regering mod anklager om, at Israel begår folkedrab i Gazastriben.- Vi mener ikke, at det, der foregår i Gaza, er et folkedrab. Vi har fast afvist det udsagn, siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.USA har skriftligt og i flere detaljer fremlagt sit syn på sagen over for Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag, siger Sullivan.

Men "Israel kan og skal gøre mere for at beskytte uskyldige civile", tilføjer Sullivan.

Retsmødet blev kortvarigt afbrudt af en antiisraelsk protest sent fredag formiddag.

Sydafrika kræver, at ICJ beordrer Israel til at afslutte offensiven mod Rafah og får stoppet de militære operationer over hele Gaza. Samtidig vil Sydafrika have, at internationale efterforskere og journalister får adgang til Gazastriben.

Israel har været anklaget for folkedrab i Gaza ved både Den Internationale Domstol (ICJ) og Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Begge domstole befinder sig i Haag, hvor ICJ behandler sager, der omhandler stridigheder mellem stater, mens ICC behandler de groveste internationale forbrydelser såsom folkedrab og krigsforbrydelser.

