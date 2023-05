Israel angriber Gaza en uge efter indgået våbenhvile

Israel oplyser tirsdag nat, knap en uge efter at det indgik våbenhvile med Hamas og Islamisk Jihad, at det er ved at udføre angreb mod netop Islamisk Jihad i Gaza.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet melder læger på stedet om tilskadekomne som følge af eksplosioner. En hjemmeside med forbindelser til Islamisk Jihad oplyser ifølge Reuters, at én har mistet livet, mens fire er blevet kvæstet.

Et øjenvidne beretter, at det hørte to eksplosioner i Gaza - én i Gaza By og én i Rafah, som ligger ved grænsen til Egypten.

Islamisk Jihad og Hamas er begge islamistiske bevægelser, hvis ønske er at etablere en islamisk palæstinensisk stat. De angriber regelmæssigt Israel med raketter.

Israel svarer som regel igen med luftangreb over steder, det mener, at de to bevægelser holder til.

Parterne indgik natten til onsdag i sidste uge en våbenhvile, efter at urolighederne for alvor var blusset op i løbet af den muslimske fastemåned, ramadanen.

/ritzau/