Israel: Anklage om folkemord i Gaza er fuldstændig forvrænget

I Den Internationale Domstol kalder Israel anklager om folkemord i Gaza for "fuldstændig forvrængede".

Det afspejler ikke de reelle forhold i krigen, siger Israels topadvokat, Tal Becker, i sit indlæg ved FN-domstolen i Haag.

Det er Sydafrika, som har indbragt sagen, og som torsdag præsenterede anklagen mod Israel. Fredag er det Israels tur til at svare.

Sydafrika har "beklageligvis over for domstolen fremlagt et fuldstændig forvrænget billede - både faktuelt og juridisk", siger Becker.

Han opfordrer domstolen til at afvise Sydafrikas krav om et øjeblikkeligt stop for krigen i Gaza. Domstolen har mulighed for at stille et sådan krav til Israel.

Han siger samtidig, at fordrivelse og udryddelse af det palæstinensiske folk ikke er på Israels dagsorden

- Det, som Israel søger i Gaza, er ikke at udrydde et folk, men at beskytte et folk, sit eget folk, som er under angreb på flere fronter, påpeger han.

Ifølge Hamas, der kontrollerer Gaza, har over 23.000 mennesker mistet livet under den blodige israelske offensiv. Den blev indledt, efter at Hamas og sympatisører fra Gaza angreb Israel 7. oktober. Her dræbte de over 1200 mennesker. Flere end 240 personer blev taget som gidsler.

Sydafrika fremlagde torsdag sin anklage ved Den Internationale Domstol og beskyldte Israel for at føre en politik over for palæstinensere, som sorte i Sydafrika måtte leve med i mange år: Apartheid.

Det var indtil 1994 det hvide mindretals blodige undertrykkelse og fordrivelse af sorte.

Sydafrikas advokat, der var mødt op ved domstolen torsdag, fremførte, at Israel forbryder sig mod Genevekonventionen.

- Handlingerne viser et systematisk handlingsmønster, hvoraf folkemord kan udledes, sagde hun om situationen i Gaza.

Den Internationale Domstol vil i første omgang tage stilling til, om den skal kræve, at Israel suspender sin offensiv i Gaza. Det ventes afgjort senere på måneden.

Det vil tage flere år, før der kommer en afgørelse i spørgsmålet om folkemord.

/ritzau/Reuters