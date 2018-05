Israel beder Assad om at smide Irans styrker hjem fra Syrien

Smider Bashar al-Assad ikke Irans militær ud af Syrien, koster det ødelæggelser, truer israelsk minister.

Israel beder Syriens præsident, Bashar al-Assad, om at sende alle iranske styrker i Syrien hjem.

- Assad, smid iranerne ud. De hjælper dig ikke. Deres tilstedeværelse vil kun skabe problemer og ødelæggelser, siger forsvarsminister Avigdor Lieberman.

Iran har været en fast støtte af Assads styre i krigen, der brød ud i 2011.

Israels regering er i stigende grad bekymret over, at Irans militær med massiv tilstedeværelse i Syrien står tæt på grænsen til Israel.

- Vi er ikke rykket nærmere Irans grænse. Dem er dem, som kommer her, siger Lieberman.

Israel har i denne uge besvaret et iransk raketangreb i Syrien. Det er den værste militære konfrontation mellem de to ærkefjender under krigen i Syrien.

