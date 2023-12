Israel bekræfter at 19 gidsler i Gaza er omkommet

Israel oplyser, at 19 af 135 tilbageværende gidsler i Gaza er døde.

Det skriver Reuters tirsdag aften.

Meldingen kommer, efter at Israel tidligere på dagen kunne fortælle, at dets styrker i Gaza havde fundet ligene af to gidsler.

Blandt de 19 omkomne er én person fra Tanzania, oplyser den israelske regerings pressekontor. Der er foreløbig ikke oplysninger om nationaliteten på de øvrige afdøde gidsler.

Det fremgår heller ikke, hvordan de er døde.

Gidslerne blev taget til fange af den militante bevægelse Hamas under angrebet på Israel 7. oktober.

Dengang blev 240 personer taget til fange. Blandt dem var både israelere og andre nationaliteter.

Siden er en stor del af gidslerne blevet løsladt i forbindelse med fangeudvekslinger med Israel.

Fangeudvekslingerne fandt sted, efter at Hamas og Israel med Qatars hjælp blev enige om en flere dage lang våbenhvile.

Efterfølgende er kampene genoptaget i Gaza.

Ved Hamas' angreb på byer, kibbutzer og en musikfestival i Israel 7. oktober mistede 1200 personer livet.

Som følge af Hamas' angreb iværksatte Israel en omfattende militæroperation mod Hamas-mål i Gazastriben. I løbet af de to måneder, som krigen foreløbig har varet, har tusindvis af palæstinensere mistet livet.

Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza er der foreløbig registreret flere end 18.000 dræbte i Gaza.

Derudover meldes 50.100 såret.

Israel har foruden luftangreb angrebet Hamas-mål i Gazastriben med styrker på landjorden.

Hamas-krigere formodes at gemme sig i et omfattende tunnelsystem under jorden i Gaza. Tirsdag aften skriver den amerikanske avis The Wall Street Journal, at Israel er begyndt at pumpe havvand ind i tunnelerne.

Oplysningen kommer fra unavngivne amerikanske embedsmænd.

Der har længe været tale om, hvorvidt Israel ville forsøge at presse Hamas-krigere ud af tunnelsystemerne ved at oversvømme tunnelerne.

Hidtil er det ikke sket, hvilket kan hænge sammen med, at man har frygtet, at israelske gidsler befandt sig i de underjordiske systemer.

