Israel beskyder områder i Gaza under øgede spændinger

Israelske kampfly har natten til søndag beskudt flere mål i Gazastriben.

Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hæren melder, at angrebet var et modsvar på et raketangreb fra Gazastriben dagen forinden.

Ifølge Israel har "kampfly og angrebshelikoptere" blandt andet "ramt et Hamas-militærområde med flere underjordiske faciliteter til raketproduktion".

Også en tunnel, et våbenlager og en træningslejr skulle være blevet ramt.

Det var anden nat i træk, at det israelske militær udførte angreb mod Gazastriben - begge gange har der ifølge Israel været tale om gengældelse.

Den israelske hær oplyser, at den regner den militante bevægelse Hamas, der kontrollerer Gazastriben, som ansvarlig for ethvert angreb, der kommer fra bevægelsens område.

Den seneste tid har der været øgede spændinger på grænsen mellem Israel og Gazastriben. Under demonstrationer langs grænsen har der været både døde og sårede.

Samtidig har en episode, hvor seks palæstinensiske indsatte flygtede fra Gilboa-fængslet i det nordlige Israel, øget spændingerne. Israel har siden fanget fire af de indsatte.

I maj blev der i 11 dage udvekslet voldsomme angreb mellem israelske styrker og palæstinensiske militante.

Ifølge officielle tal blev 13 mennesker dræbt i kamphandlingerne i Israel og 255 i Gaza. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Israel og Hamas er arvefjender, og deres historie er præget af et utal af konfrontationer. Den militante gruppe tog magten i Gaza i 2007.

Hamas ønsker at få ophævet en blokade, som i vidt omfang har været gældende siden 2007.

Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere.

/ritzau/dpa