Israel besvarer formodede palæstinensiske angreb fra Libanon

Det israelske militær har natten til fredag udført angreb mod Hamas i den sydlige del af Libanon, som grænser op til Israel.

Det oplyser militæret ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Det israelske militær gennemfører i øjeblikket angreb i Libanon. Detaljer følger, skriver militæret på twitter.

AFP, som er et fransk nyhedsbureau, skriver, at dets journalister om natten kunne høre mindst tre eksplosioner i området omkring byen Tyrus, som ligger omkring 80 kilometer syd for hovedstaden, Beirut.

Mindst to granater faldt i nærheden af en palæstinensisk flygtningelejr, hævder en af lejrens indbyggere, Abu Ahmad, som også fortæller, at han hørte eksplosionerne, over for AFP.

Angrebet i Libanon sker, efter at der torsdag blev sendt 34 raketter afsted mod Israel fra den sydlige del af landet.

Israel hævder, at det er palæstinensiske grupper som Hamas og Islamisk Jihad, som står bag.

/ritzau/