Israel besvarer raketangreb med artilleri og drone

Israel besvarer natten til søndag et raketangreb mod Golanhøjderne, som blev iværksat fra Syrien.

Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Angrebet blev udført som modsvar på de raketter, som blev sendt afsted mod israelsk territorium, siger det israelske forsvar i en udtalelse.

Golanhøjderne er annekteret af Israel, men anerkendes af FN som syrisk territorium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag aften blev området genstand for et angreb med tre raketter.

Ingen kom til skade ved angrebet. Heller ingen bygninger blev beskadiget, eftersom den eneste raket, som ramte Golanhøjderne, faldt på et åbent område.

- Tre raketter blev affyret fra syrisk territorium mod Israel. To af dem bevægede sig ind over israelsk territorium. Én af dem blev skudt ned af Det Israelske Forsvars luftforsvarssystemer (også kendt som Jernkuplen, red.), skriver militæret uden at præcisere, hvad der skete med den anden raket, som bevægede sig ind over Golanhøjderne.

Den væbnede del af den islamistiske bevægelse Islamisk Jihad tog ifølge libanesiske medier ansvaret for angrebet.

Israel oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det har besvaret angrebet med artilleriild og en drone.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spændingerne mellem palæstinenserne og Israel er for alvor taget til, efter at israelsk politi stormede al-Aqsa-moskéen i Østjerusalem onsdag, da de fastende muslimer var gået til aftenbøn.

Siden har Israel udførte omfattende luftangreb mod Gazastriben, som primært er kontrolleret af den militante islamistiske bevægelse Hamas, og mod området omkring den libanesiske by Tyrus, hvor Israel hævder, at Hamas angreb dem fra.

Fredag aften mistede en 36-årig italiensk turist livet, da en arabisk israeler kørte ind i en gruppe fodgængere i den israelske kystby Tel Aviv. Israelske myndigheder betegner det som et terrorangreb.

/ritzau/