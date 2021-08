Israel bomber militæranlæg og tunnel tilhørende Hamas i Gaza

Israelske kampfly har sent lørdag aften angrebet adskillige positioner i Gazastriben, som styres af den militante, palæstinensiske bevægelse Hamas.

Det oplyser den israelske hær natten til søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

En talsmand for hæren udtaler i en erklæring, at de israelske kampfly angreb et militært anlæg tilhørende Hamas samt en indgang til en "terrortunnel".

Der er umiddelbart ingen meldinger om sårede eller dræbte i luftangrebet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angrebet i Gazastriben følger i kølvandet på en række protester, der fandt sted nær grænsen tidligere lørdag.

Protesterne kom som en reaktion på, at Hamas har affyret såkaldte brandballoner mod Israel fra den palæstinensiske enklave, oplyser den israelske hær.

Lørdagens luftangreb mod Gazastriben er det femte siden maj, hvor der i 11 dage blev udvekslet voldsomme angreb mellem israelske styrker og palæstinensiske militante.

Ifølge officielle tal blev 13 mennesker dræbt i kamphandlingerne i Israel og 255 i Gaza. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også tidligere i denne uge bombede israelske krigsfly flere af Hamas' opholdssteder i Gazastriben.

Det skete natten til tirsdag som reaktion på brandballoner, der mandag blev affyret fra den palæstinensiske enklave, og som forårsagede naturbrande i det sydlige Israel.

Brandballoner er balloner med eksplosive genstande påmonteret.

Som mægler fik Egypten i sidste ende forhandlet en aftale om en våbenhvile på plads mellem Israel og Hamas. Den trådte i kraft den 21. maj.

Våbenhvilen blev dog allerede brudt i midten af juni, hvor Israel rettede luftangreb mod Gaza.

/ritzau/