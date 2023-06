Israel bruger helikopter i dødeligt angreb mod palæstinensere

Israelske styrker har mandag angiveligt dræbt fire palæstinensere på Vestbredden i et angreb, hvor der blev brugt en militærhelikopter.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

Desuden skal 62 personer være blevet såret.

Også syv personer fra de israelske sikkerhedsstyrker skal være blevet såret.

En journalist fra nyhedsbureauet AFP oplyser, at der har været skud i byen Jenin i den nordlige del af Vestbredden. Tidligt mandag eftermiddag blev der ifølge AFP fortsat bragt folk til byens Ibn Sina-hospital.

AFP skriver, at det er sjældent, at militærhelikoptere tages i brug til angreb.

En af de dræbte palæstinensere er angiveligt en 15-årig dreng. Derudover skal en 21-årig mand og en 29-årig mand være blevet dræbt.

Også en fjerde person, hvis alder ikke er angivet, meldes dræbt. Han tilhørte angiveligt den militante palæstinensiske gruppe Islamisk Jihad.

Ifølge Jenins viceguvernør iværksatte israelske styrker angrebet omkring klokken 04.00 natten til mandag lokal tid.

Den israelske hær siger, at en kampvogn blev ramt af "meget usædvanligt og voldsomt" sprængstof omkring klokken 07.10 mandag morgen. Her skal fem israelske soldater være blevet såret. Yderligere to blev lettere såret.

Det skete angiveligt under "rutinemæssig aktivitet", hvor de israelske styrker skulle anholde to "efterlyste mistænkte".

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i juni 1967.

Vestbredden ligger mellem Israel og Jordan på den vestlige side af Jordanfloden og Det Døde Hav - deraf navnet.

Indtil seksdageskrigen, hvor Israel kæmpede mod Jordan, Egypten, Syrien og Irak, var området under jordansk kontrol.

Siden Oslo-aftalerne i 1990'erne har Vestbredden været inddelt i tre forskellige administrative zoner. De er kontrolleret og administreret af enten Israel, Det Palæstinensiske Selvstyre eller både Israel og palæstinenserne.

