Israel dræber hærfører i elitestyrke og to andre i Libanon

Tre personer er angiveligt blevet dræbt i et israelsk angreb mod landsbyen al-Sultanya i det sydlige Libanon.

Det hævder to anonyme kilder over for nyhedsbureauet Reuters natten til mandag dansk tid.

Blandt de dræbte er en hærfører i den militante bevægelse Hizbollahs Radwan-elitestyrke.

Angrebet er ikke blevet bekræftet af uafhængige kilder.

Under den næsten seks måneder lange krig i Gazastriben har Hizbollah løbende angrebet mål i det nordlige Israel fra Libanon.

Israel har fra den anden side af grænsen angrebet mål i Libanon.

Hizbollah er allieret med den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, som Israel forsøger at nedkæmpe i Gaza på baggrund af angrebet 7. oktober.

/ritzau/Reuters