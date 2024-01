Israel dræber Hizbollah-medlemmer i det sydlige Libanon

Et lokalt medlem af Hizbollah og tre andre fra bevægelsen blev sent onsdag dræbt i et israelsk angreb i den sydlige del af Libanon.

Det fortæller to unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters.

I alt døde ni personer i israelske angreb i det sydlige Libanon onsdag.

Det var en af de dødeligste dage for bevægelsen, siden den begyndte regelmæssige skudvekslinger med Israel i oktober.

Hizbollah-bevægelsen meddelte onsdag, at den har "fingeren på aftrækkeren" efter drabet på en højtstående leder af bevægelsens palæstinensiske allierede i Hamas.

Det skete med et formodet israelsk droneangreb i en forstad til Libanons hovedstad, Beirut, tirsdag aften.

Hizbollah betegner det som et "alvorligt angreb på Libanon" og en "farlig udvikling i krigsforløbet mellem fjenden og modstandsbevægelsen".

Israel har ikke hverken bekræftet eller benægtet, om det står bag det angreb, som Hamas og Hizbollah beskylder det israelske militær for at have udført.

Som regel kommenterer Israel ikke den type operationer. Israel har heller ikke kommenteret onsdagens angreb.

Israel udfører jævnligt angreb mod Hizbollah i området omkring grænsen mellem Israel og Libanon. Drabet på Hamas-lederen vil dog i så fald være første gang siden udbruddet af krigen i Gaza, at Israel retter et angreb mod Beirut, skriver AFP.

Den dræbte Hamas-leder, Saleh al-Arouri, menes at have været hjernen bag adskillige angreb mod Israel.

Han har været nummer to i Hamas' ledelse siden 2017.

Hizbollah er allieret med Hamas i Gazastriben, hvor den palæstinensiske bevægelse kæmper med Israel på baggrund af angrebet 7. oktober.

/ritzau/Reuters