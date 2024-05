Israel efterforsker meget alvorligt luftangreb

Et "meget alvorligt" israelsk luftangreb, der søndag dræbte flere civile uden for Rafah, bliver efterforsket.

Det oplyser Israels militære anklagemyndighed, skriver Reuters.

Hjælpeorganisationen Røde Halvmåne har tidligere oplyst, at israelske luftangreb søndag var skyld i, at mange blev dræbt og såret.

Det skulle være sket et sted, som Israel selv har erklæret som et humanitært område

På mediet X skrev organisationen, at angrebet slog ned i et teltområde, hvor fordrevne havde søgt tilflugt. Røde Halvmåne er søsterorganisation til Røde Kors.

- Detaljer om hændelsen er stadig under en efterforskning, som vi er forpligtet til at gennemføre i videst muligt omfang, har generalmajor Yifat Tomer Yerushalmi udtalt på en konference.

- IDF (Israels hær, red.) beklager enhver skade på ikke-kombattanter under krigen, lyder det videre.

En repræsentant for en redningstjeneste har sagt til Reuters, at mindst 20 blev dræbt og mange blev såret.

Det regerende Hamas i Gaza har udtalt ifølge sin pressetjeneste, at mindst 35 palæstinensere blev dræbt.

Efterfølgende er antallet af døde steget til 40. Det har civilforsvarsagenturet i Gazastriben oplyst mandag. Dertil skulle 65 personer være såret.

Israels hær oplyste sent søndag aften ifølge AFP, at det havde gennemført et præcisionsangreb mod Hamas i Rafah.

Israel har udråbt såkaldte humanitære zoner, hvor Gazas 2,3 millioner indbyggere kan søge tilflugt. Det har under den mere end halve år lange krig ført til store strømme af mennesker på flugt - og med kurs mod de humanitære zoner.

Angrebet kom kun to dage efter, at FN's øverste domstol, ICJ, beordrede Israel til øjeblikket at indstille sin militære offensiv i Rafah, fordi det vil kunne medføre "fysisk destruktion, helt eller delvist" af det palæstinensiske samfund i området.

Næsten 36.000 palæstinensere er blevet dræbt siden 7. oktober, har Gazastribens sundhedsministerium, som er styret af Hamas, oplyst.

7. oktober 2023 angreb Hamas det sydlige Israel og slog omkring 1200 mennesker ihjel samt tog 250 gidsler ifølge israelske optællinger.

/ritzau/