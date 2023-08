Israel får grønt lys til historisk stort salg af forsvarssystem

Israel er kommet et stort skridt nærmere på at kunne gennemføre landets største handelsaftale på forsvarsområdet nogensinde.

USA har torsdag givet Israel grønt lys til at gå videre med salget af missilforsvarssystemet Arrow-3 til Tyskland.

Det oplyser det israelske forsvarsministerium.

USA har skullet give nikke ja til salget, fordi Arrow-projektet er udviklet i et samarbejde mellem missilorganisationer i USA og Israel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Salget har en værdi på 3,5 milliarder dollar - cirka 24 milliarder kroner. Det vil ifølge det israelske forsvarsministerium gøre salget til den største aftale på forsvarsområdet, som landet nogensinde har indgået.

Næste skridt er, at Israel og Tyskland underskriver et papir, hvor de forpligter sig til at gennemføre aftalen. Det indebærer også, at Tyskland skal betale første luns på 600 millioner dollar af det samlede beløb.

Den endelige kontrakt vil være klar til at blive underskrevet i slutningen af 2023.

Israelske medier rapporterer, at underskrivelsen ventes at finde sted i november.

Tyskland har tidligere meddelt, at landets luftforsvar vil tage Arrow-3 i brug fra slutningen af 2025.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalg for budget og forsvar i det tyske parlament godkendte købet i juni. Godkendelsen fra USA blev set som den sidste hurdle, der skulle overkommes for at gennemføre købet.

Pengene til købet kommer ifølge dpa fra en særlig fond på 100 milliarder euro - cirka 745 millioner kroner - der blev oprettet som reaktion på Ruslands krig mod Ukraine.

Missilsystemet bliver ifølge dpa anset som værende blandt de absolut bedste og kan ramme mål i over 100 kilometers højde.

Det er designet til at kunne ramme ballistiske missiler uden for Jordens atmosfære, skriver Reuters.

/ritzau/Reuters