Israel formoder at en tredjedel af gidsler i Gaza er døde

Israel formoder, at en omkring tredjedel af de tilbageværende gidsler i Gaza er døde.

Det viser en opgørelse fra den israelske regering tirsdag.

Omkring 250 gidsler blev bragt med til Gaza, efter at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas 7. oktober angreb Israel.

Mange blev frigivet under en kortvarig våbenhvile i november, mens nogle er blevet hentet tilbage - enten døde eller levende - under Israels militæroperation i Gaza.

120 menes fortsat at befinde sig i Gaza.

Israel har erklæret 43 af dem døde in absentia. Det er sket på baggrund af en række forskellige informationskilder, blandt andet overvågningsvideo, tip til efterretningstjenester og kriminaltekniske analyser.

Yderligere fire gidsler blev mandag konstateret døde.

Nogle embedsmænd har i uofficielle sammenhænge antydet, at antallet af døde gidsler i Gaza kan være højere end 43.

Fredag sagde USA's præsident, Joe Biden, at Israel havde fremlagt et forslag til en aftale om våbenhvile og løsladelse af gidsler i Gaza. Ifølge ham er det Israel selv, der har udformet aftalen.

To israelske ministre har truet med at trække sig fra regeringen, hvis Israels premierminister underskriver aftalen, og aftalen ikke sikrer, at Hamas bliver elimineret, før de israelske styrker trækker sig fra Gaza.

Ifølge premierminister Benjamin Netanyahu er det dog fortsat målet, at Hamas skal nedkæmpes.

Det er endnu uvist, hvordan Hamas forholder sig til aftalen. Det sagde talsmand for USA's udenrigsministerium Matthew Miller mandag aften på et pressemøde ifølge Reuters.

Omkring 1200 mennesker blev dræbt i Hamas-angrebet 7. oktober ifølge israelske tal.

Israels efterfølgende bombardementer og landoffensiv har ifølge sundhedsministeriet i Hamas-kontrollerede Gaza dræbt knap 36.500 mennesker.

