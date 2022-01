Efter at have fulgt de seneste ugers corona-smitte i Storbritannien og Danmark går Israel en ventet omikron-tsunami i møde med nye tiltag

Israel går igen forrest som verdens corona-laboratorium ved at tilbyde fjerde vaccinestik

I snart to år har Israel været landet, alle andre holder øje med, når det gælder bekæmpelse af coronavirussen. Først vakte Israels næsten hermetiske nedlukning af samfundet i foråret 2020 opsigt. Siden blev Israels effektive smitteopsporing og det velfungerende sundhedsvæsen, der foretog titusinder af daglige tests, rollemodel for mange lande. Med indkøb af enorme mængder Pfizer-Biontech-vacciner i vinteren 2020-2021 og en hurtig vaccineudrulning fik Israel status som verdens corona-laboratorium. Herefter gik Israel forrest med at anbefale det tredje vaccinestik og vacciner til børn og unge.